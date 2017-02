– Vi må tenke på framtida

Helt siden starten i 1988 har vi kommet ut tre dager i uka, tirsdag, torsdag og lørdag. Utseendet, størrelsen og leveransen har naturligvis endret seg i løpet av disse tre tiårene. Fra tynne, nokså fargeløse aviser med lange tekster, og bilder i sort/hvitt, til fargesider og en mer tabloid tilnærming til nyhetene. Vi har levert med Posten og med ulike budselskaper. Med vekslende hell.

I 1995 kom internett. For lokalavisa i Nord-Troms var det nærmest en ikke-sak til langt inn på 2000-tallet. Først de siste årene må vi erkjenne å ha tatt den digitale utviklinga på alvor, og i dag føler vi at vi seiler med den. I dag “plusser” vi et økende antall saker, nettopp fordi vi vet at våre betalende abonnenter forventer å få også et digitalt tilbud.

Det er et krevende farvann vi seiler i. Som for resten av mediebransjen, opplever også FiN svikt i reklame/annonseinntektene. Våre annonsører velger digitale annonser, og de velger ikke nødvendigvis lokalavisa. Mens vi før fightet med andre mediehus om annonsekroner og abonnenter, er det i dag Facebook og Google som er våre argeste motstandere. Og langt større medieaktører enn FiN sliter i det konkurransebildet. Vi har hatt en markant nedgang i annonsene på papir. Samtidig velger også stadig flere av dere lesere å finne, og lese nyheter, digitalt. Vi ser at antallet papirabonnenter synker, men antallet digitale øker. Mens dette skjer, bruker vi store ressurser på å produsere, trykke og publisere papirutgaven. I løpet av ikke veldig lenge vil det ikke være balanse i dette regnskapet.

Som en direkte konsekvens av nedgangen i reklameinntekter har vi vært nødt til å nedbemanne redaksjonen med ett årsverk allerede. Denne omlegginga også et grep for å unngå ytterligere kutt.

Vi tar altså grep mens vi enda er frampå. Vi velger å slå sammen de to utgivelsene våre på torsdag og lørdag og gi dere et nytt bidrag inn i helgen - på fredagene. Vi frigjør med det tid og ressurser til å holde det digitale trykket som dere krever. Vi ønsker å bruke ressursene til å gi dere en mer fyldig helgeavis, og flere spennende saker på nett.

Samtidig reduserer vi de store utfordringene vi har fått etter at Posten ble løst fra oppdraget med avisleveransene på lørdagene. Vi er ikke fornøyd med dagens ordning. Den er usikker, og den er ikke minst langt mer kostbar enn tidligere.

Vi arbeider også med et eget fordelsprogram for deg som er abonnent. Som komplettkunde vil du få ulike fordeler hos flere av våre samarbeidspartnere. Hvem og hvilke fordeler det er snakk om, vil vi komme tilbake til, men det vil være noen faste og noen variable tilbud.

Ved å være totalabonnent hos oss, vil du for framtida få to aviser i uka, en på tirsdag og en på fredag. Dernest vil du ha tilgang til e-avis allerede klokken 17.00 på mandag og torsdag slik at du kan lese den på mobil, nettbrett eller PC.

Du vil få enda flere pluss-saker enn det du får i dag, både fordi vi får mer rom for å skape dem, og fordi vi ønsker at den betalte journalistikken skal stå i fokus for det vi gjør.

Det koster å skape god journalistikk, og du som vil betale for den skal ha en fordel.

Fredag 3. mars er en merkedag for Framtid i Nord. Og vi gleder oss til den nye tida.