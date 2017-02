Vi handler mer på nett

Det er hovedorganisasjonen for næringslivet Virke som melder om økningen, der veksten spesielt kommer av at man handler oftere. Analyser fra Virkes eHandelsbarometer viser at det ble handlet varer i norske nettbutikker for over 36 milliarder kroner i løpet av 2016. Det er en vekst på 14 prosent, sammenlignet med 2015.

En betydelig større andel av julegavehandlingen ble gjort på nett i 2016, der det ble handlet varer for over 4 milliarder kroner på nett i desember alene.

– I større grad enn tidligere benyttet vi oss også av Click & Collect, dvs. at vi bestilte varene våre på nett – men hentet i butikk. Dette gjaldt spesielt rett opp under julaften, der kundene var redde for å ikke få varene i tide hvis de bestilte tradisjonell nettlevering, sier Bror Stende, bransjedirektør for faghandel Virke.

Handelsbarometeret viser at yngre personer har et annet handlemønster på nett enn eldre. Der 4 av 10 varekjøp blir gjort via mobil blant de mellom 15-29 år. Mens for de over 60 år gjaldt det kun 4 prosent av kjøpene.

Blant de mellom 30-39 år var det klær som lå på kjøpstoppen for netthandel. Og det er i aldersgruppen 40-59 år hvor omsetningen er høyest, disse handlet for 2,5 milliarder kroner.