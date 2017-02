Støtter kravet om alkolås i alle biler

– Dette er alvorlige tall som krever handling, sier Lars M. Johnsen leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Norsk Transporteierforbund støtter kravet til Trygg Trafikk om alkolås i biler, og er positive til innføring av alkolås i busser og annen yrkestransport.

– Dette gjorde vi for å gi en sikkerhet og garanti for passasjerer og andre veifarende. Det er ingen grunn til å tro at kjøring i ruspåvirket tilstand har vært et problem innen yrkestransporten i Norge, tvert i mot, sier Johnsen.

–Våre rapporter har hele tiden vært at sjåførene overholder pålegget om pliktmessig avhold før tjenesten. Derfor tyder alt på at kjøringen i ruspåvirket tilstand skjer blant privatbilistene, fortsetter han.

Norsk Transportarbeiderforbund mener det er viktig å ta onde ved roten og sette inn tiltak der det gir resultater. Derfor støtter forbundet Trygg Trafikk forslag om å innføre alkolås i alle biler.