Partier toner kirken ned i programmene

I forkant av landsmøte­sesongen har Vårt Land tatt en titt på livssynspolitikken til partiene og konkluderer med at Den norske kirke får langt mindre omtale og gis færre løfter enn før forrige valg. Signalord om samfunnsrollen og honnørord om kirkens plass i kulturarven, særlig ordet "særstilling" er tatt bort hos både Arbeiderpartiet og Høyre.Senterpartiet, som kjempet for statskirke, lover å sikre økonomi, kirke i hele landet og trosopplæringsreformen, men skriver også at i et «pluralistisk samfunn som vårt» er det nødvendig å likebehandle. Fremskrittspartiet har ingen endringer, og nevner som i 2013 kirkens rolle kun ett sted med ett ord: Nei til kirkeasyl. Ikke uventet er KrF på den andre enden av skalaen, og har ikke bare eget kapittel kalt «Den norske kirke»­, men lover å øke finansieringen siden kirken ikke lenger er statskirke.

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund syns ordvalgene er betimelige, mensdirektør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet ikke tror endringene er ment å tone ned kirkens plass.