Leter etter årets idrettsanlegg

Norges Idrettsforbund skriver at vinneren av konkurransen stikker av med 30.000 kroner og at søknadsfristen er 20. mars. Prisen tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Det skal være av høy kvalitet, og en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. En forutsetning for og delta er at anlegget ikke kan være mer en fem år gammelt, og det er godkjent for spillemidler og må være ferdigstilt når det søkes.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget og bilde, anleggseiere, kommuner og alle organisasjonsledd i idretten kan søke. Prisen deles ut under landskonferansen i Sandefjord 14.-16 juni 2017

I fjor var det Lislebyhallen i Fredrikstad som stakk av med seieren. Prisen er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.