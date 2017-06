– Folk følger overhodet ikke regler. Det ligger gamle råtne plankebord og materiale i containeren, noe det ikke er lov til å kaste – etter skiltet som står der, forteller Ragnhild Vidjeland Myrholt.

Torsdag skulle hun kaste noe søppel på rasteplassen i Straumfjordbotn i Nordreisa.

Brukes av turister

Da hun kom dit var containeren fylt til randen, i tillegg til at noe av søppelet, ifølge henne, i utgangspunktet ikke skulle vært kastet der. Det er bare folk med egen nøkkel som har tilgang til containeren.

– Det går ikke an at hyttefolket eller andre skal holde på slikt. Det er helt ille å komme dit! Turister og lastebilsjåfører bruker jo også rasteplassen som hvilested, sier hun.

Ikke uvanlig

Daglig leder for Avfallsservice, Sigleif Pedersen forteller at anlegget tilhører Statens Vegvesen. Han sier det er vanlig med misbruk av containere i regionen.

– Vi har et anlegg på Storslett der folk kan levere farlig avfall gratis, to ganger i uka. Det er dessverre mange som likevel ikke bryr seg om reglene. Derfor er det også at containerne blir overfylte, før vår faste tømmedag, sier han.