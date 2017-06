Mannen er funnet av hjelpemannskap

Politiet melder like etter kl. 13.00 lørdag om en leteaksjon på Furuflaten i Lyngen og Kl. 13.25 skal mannen være funnet av lokalt mannskap fra Lyngen Røde Kors.

- Nå blir han tatt ned fra skogholtet der han var! Han skal ikke være skadet, men har opplyst at han har smerter i brystet. Han er nå overtatt av helsepersonell for en nærmere sjekk, sier Rune Nilsen, leder for operasjonssentralen ved Troms politidistrikt.

Nilsen melder at det er en lege hos mannen nå og at han blir fraktet videre med ambulanse.

Tok selv kontakt

Politiet fikk melding like etter kl. 11.00 lørdag formiddag om at mannen selv hadde tatt kontakt med AMK i Tromsø.

- AMK fikk en melding om at en mann hadde gått seg bort. Han opplyste at han hade smerter i brystet og visste ikke hvor han var. Da er prosedyren slik at vi varsler lokale hjelpemannskaper, som i dette tilfellet var Lyngen Røde Kors, sier Nilsen.

Funnet av Røde Kors

Like før 13.30 ble mannen funnet av hjelpemannskaper fra Røde kors.

- Lokalkunnskapen gjorde at de relativt raskt sirklet inn personen. Dette er veldig godt jobbet av lokale helter i Røde Kors, avslutter Nilsen.