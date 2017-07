Venstre tror jernbane kan bli redningen deres i nord

iTromsø :

Meningsmålingene lover ikke godt for Venstre som risikerer å havne under sperregrensa på fire prosent, og dermed knapt få noen representanter på Stortinget.

– Vi må jobbe. Mitt slagord er nå: «vi må reise kjerringa – derfor reiser kjerringa», sier Grande.

Fikk spørsmål om bomring

På Tromsø-besøket dro Grande og Troms Venstres førstekandidat, Morten Skandfer, ut i Storgata for å snakke med potensielle velgere. Blant annet fikk de spørsmål om bompenger.

– Vi er fra Tromsø og besøker byen flere ganger i året. Familie og venner er veldig skeptiske til bomringen, så vi spurte Grande om dette. Hun sier det kan løse en del trafikale problemer, og det har det jo gjort i Tønsberg dit vi har flyttet, sier Bente Johansen.

Hun og Oddmund Danielsen var også opptatt av jernbanen.

– Snart kommer den vel til Tromsø også, sier Danielsen.

De lot seg ikke helt overbevise av Venstre-politikerne, og har ikke bestemt seg for hvem som får deres stemme til høsten.

– Det er fortsatt litt tid igjen, sier Danielsen.

Jernbane i Nord-Norge

En mulig Nord-Norge-bane er også Skandfer opptatt av.

– Venstre har sørget for å få en utredning av jernbane i Nord-Norge inn i Nasjonal Transportplan og kommer til å følge dette tett. Denne saken fenger velgerne her, og jeg kommer til å bruke mye tid på den fremover. Det er viktig for meg å jobbe med saker med utgangspunkt i Nord-Norge og fremme disse på nasjonalt nivå, sier han.

På en meningsmåling InFact har gjort for Nordlys i juni ligger Venstre på 4,3 prosent i Tromsø og 3,6 prosent i Troms.

– Vi ligger omtrent som tidligere, og det er jeg godt fornøyd med. Mitt mål er å løfte Venstre over sperregrensa. Også vil vi ha velgerne bort fra ytterkantene og inn mot sentrum, sier Skandfer.

Planlegger for Stortinget

Hvis Venstre kommer over sperregrensa mener Grande at Skandfer må forberede seg på en stortingsplass.

– Morten kan fort komme inn. Det er godt mulig. Jeg har gitt alle kandidatene beskjed om å planlegge livet sitt med tanke på at de kan få en plass på Stortinget, sier en optimistisk Venstre-leder.

– Jeg er klar, sier Skandfer om en mulig Stortingsplass.