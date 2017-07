Ny forskning: Varme gjør oss mindre hjelpsomme

Neste uke er det meldt opp mot 24 varmegrader i Nord-Troms. Deilig tenker du kanskje. Ikke nødvendigvis. I hvert fall ikke hvis vi skal tro på de amerikanske forskerne ved Lehigh University.

Mindre hjelpsomme

I en studie omtalt på forskning.no undersøkte forskerne hvor hjelpsomme studenter var i varme omgivelser. Studentene ble plassert i to rom der det ene rommet var rundt 20 grader, mens det andre 26,7 grader. Studentene deltok på det de trodde var en helt vanlig forelesning. Etter forelesningen ble de spurt om å svare på noen spørsmål for å hjelpe en veldedig organisasjon. Mens alle elevene i det kjølige rommet svarte på spørsmålene, gjorde bare seks av ti det samme i det varme rommet.

Ubehagelig

Forskerne tror ikke det var varmen i seg selv som gjorde studentene mindre hjelpsomme, men heller at de hadde det ubehagelig.

– Studentene klaget ikke over at det var for varmt, men vi fikk dem til å svare på hvor ukomfortable de var etter å ha vært i det varme rommet, sier førsteamanuensis ved Lehigh University, Liuba Belkin, til forskning.no.

Sjansen for at studentene svarte på spørsmålene sank jo mer ukomfortable de følte seg.

Så når sommertemperaturene ikke lever opp til forventningene her i nord er det bare å trøste seg med at vi blir mer hjelpsomme av det.