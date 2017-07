Bjørgen satte Kalla på plass

Dermed fikk Bjørgen (37) en liten revansj etter at hun torsdag måtte nøye seg med tredjeplassen i Lysebotn opp, som ble vunnet av svenske Kalla.

37-åringen tok føringen fra start på fellesstarten i Sandnes. Ifølge Dagbladet slet konkurrentene med å holde tritt med Bjørgen. Kalla var blant dem som klarte å henge med på farten, og svensken gikk opp i tet på sisterunden.

Til slutt var det uansett Bjørgen som viste seg som den sterkeste. Hun tok igjen Kalla og rykket forbi. Maiken Caspersen Falla tok tredjeplassen.

– Jeg var veldig bestemt på spurten min i dag, og jeg syntes den satt veldig bra. Da Charlotte kom opp var jeg bestemt på å gjøre en god avslutning. Det var tøft å ligge i front, der. Jeg får brukt den kraften jeg har på rulleski, sa Bjørgen til Dagbladet .

Kalla strakk hendene i været

Etter løpet erkjente Kalla at hun var sjanseløs i spurtduellen med Bjørgen.

– Jeg var ikke i nærheten av å slå henne i dag. Nå skal jeg hjem og øve på hurtighet, sa Kalla til NRK .

Svensken var ikke i tvil da hun fikk spørsmål om hvem som blir vanskeligst å slå til vinteren.

– Det blir nok Marit. Hun er en soleklar favoritt, sa Kalla.

Ingen Northug

Det ble russisk seier på herrenes 15 kilometer lange fellesstart. Sergej Ustjugov knuste Sindre Bjørnestad Skar i spurten med 2,2 sekunder.

Et par runder før mål var trioen Ustjugov, Skar og Hans Christer Holund i tet. Skar prøvde seg på et rykk på den siste runden, men han klarte aldri å riste av seg Ustjugov. Da russeren satte inn støtet mot slutten, var han i en klasse for seg og parkerte alle.

Teodor Peterson fra Sverige rullet inn til tredjeplassen.

Verken Petter Northug eller Martin Johnsrud Sundby var på startstreken fredag. Tidligere på dagen ble det kjent at Northug hadde reist hjem fordi han fortsatt sliter med tette bihuler.

(©NTB)