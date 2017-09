Skal kjempe for ekte samisk håndverk

nyheter

ITROMSØ: Norske samers riksforbunds (NSR) Sametingsråd ble i vinter kastet av en Arbeiderparti-ledet koalisjon. I valget har imidlertid NSR vært en klar favoritt og tatt inn 27 prosent når 90 prosent av stemmene er talt opp. Sammen med søsterpartiet Samefolkets parti, har de nesten rent flertall.

Fire fra Nord-Troms inn på Sametinget Etter at nesten 80 prosent av stemmene er talt opp ser det ut til at fire nordtromsinger får plass på Sametinget.

Gáisi valgkrets, som Nord-Troms og Tromsø tilhører, har fem mandater. NSR kaprer tre av mandatene, mens Ap tar minst ett. Det siste mandatet avgjøres av fintelling mellom Aps tromsøbaserte representant Synnøve Søndergaard og Frps Aud Helene Marthinsen.

Skole og barnehage

Sandra Márjá West er opprinnelig fra Kåfjord, og hun bor og studerer i Tromsø. Dersom Søndergaard ryker mot Frp, vil hun og partifelle Niko-Mihkal Valkeapää være de eneste representanten fra valgkretsen som bor i Tromsø.

West er klar på hvilke saker hun mener er viktigst for Tromsø.

– Samiskundervisning i grunnskolene og de videregående skolene i Tromsø har høy prioritet for meg. Fylkeskommunen bør søke etter samisklærere som kan være til stede i klasserommene, istedenfor å gå rett på fjernundervisning, sier NSR-representanten.

Hun mener dessuten det er på tide å få til en ny samisk barnehage i tillegg til Guovssahas barnehage ved Prestvannet.

– Et «samisk hus» i Tromsø, på linje med det samiske huset i Oslo bør også opprettes. Et slikt møtested vil være viktig for å styrke det samiske miljøet i byen, sier West.

Selger «falske» klær

Sandra Márjá West har studert samisk håndverk (Doudji) og utdanner seg nå til gullsmed. Hun er følgelig interessert i hvordan samiske identitetsbærere som kofte og samelue lages og markedsføres.

– NSR anser det som et problem at det er flere suvenirbutikker i Tromsø og andre steder som selger falske samiske produkter. I Finland har det vært et stort problem at de selger klær som de sier er samiske, sier West.

Eget varemerke

Hun ønsker å få til en ordning som sikrer at det turistene blir tilbudt er laget etter samiske håndverkstradisjoner. Paradoksalt nok risikerer en kinesisk turist å kjøpe en samisk lue som suvenir – produsert på en fabrikk i Kina.

– Jeg synes ikke suvenirer skal være fabrikksydd i Kina og kunne selges som for eksempel en samelue. Sametinget jobber for å få til et samisk trademark, sier West.

– Hvorfor er det så viktig om suvenirene er kopier fra utlandet?

– Det synes jeg er veldig alvorlig fordi det er noen andre som representerer oss på en måte som vi ikke kjenner oss igjen i. Det gir et feil bilde av oss samer. For meg er det viktig at vi representerer oss selv, og ikke at andre gjør det.

– Bør kun samer selge samiske produkter?

– Man må ikke være same for å selge samelue, men om de markedsføres som samiske luer, bør det være samiske luer, sier West.