Fant lite lakselus i Nord-Norge

Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Det er derimot funnet mer lus på utvandrende laksemolt på Vestlandet, samtidig som det i forhold til i fjor, er funnet færre lakselus i den sørlige delen av Vestlanden. Det er trolig laksemolt fra Hardanger og Sogn og Fjordane som er harderst rammet av lakselus i år.

Nivårene av lakselus på sjøørret ved de fleste stasjonene i Nord-Norge var generelt sett lave, men det ble funnet noen få unntak med høyt nivå av lakselus. I Alta, Rogaland og Trondheimsfjorden ser det ut som at laksemolten har forlatt fjordene uten store mengder lus.

Generelt sett var nivåene av lakselus lave på sjøørret på de fleste stasjonene fra Nordland og nordover, med noen få unntak hvor lusenivåene var høye.

I år har overvåkninga vært mer rettet mot utvandrende laksemolt, og derfor er periodene for ruse- og garnovervåkningen justert opp for å koordinere bedre til når flest lakselus vandrer ut fra viktige elver. Trålingen er i tillegg betydelig utvidet. Overvåkninga ble i år gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA), UNI Reserach Miljø og TF Aquaconsult. Feltarbeidet foregikk over en periode fra mai til siste del av juli.



- Vi har undersøkt seks fjordområder i en periode over fire uker i hver fjor. I tillegg har vi i år brukt vaktbur med laksesmolt i sju fjordsystemer. Data fra vaktbur-undersøkelsene blir ikke inkludert i denne rapporten da de inngår i den vitenskapelige analysedelen av undersøkelsen, sier Rune Nilsen som er ansvarlig for overvåkingen av lakselus på vill laksefisk ved Havforskningsinstituttet.