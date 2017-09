Mattilsynet mener de er blitt strengere mot dyreeierne

nyheter

Det er også en økning i antallet dyreeiere som har fått overtredelsesgebyrer eller forbud mot å ha dyr.

Torunn Knævelsrud, leder for dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet understreker at et regelbrudd ikke alltid betyr at dyrene er påført lidelse.

– Tallene omfatter både små og store regelbrudd, sier hun.

Fra mai til august gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2.556 dyrehold, og i 45 prosent av dyreholdene ble det funnet brudd på regelverket.

– Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene, sier Knævelsrud.

Mattilsynet registrerte i perioden mai til august alvorlig vanskjøtsel av dyr i tolv dyrehold. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

– Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud.

