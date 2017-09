Vet du hva du skal gjøre om du møter en jeger?

nyheter

Mange liker å gå turer i skogen på høsten når naturen er på sitt mest fargerike. Høsten er også sesong for jakt. I møte med jegere blir mange turgåere usikre på hvordan man skal oppføre seg, skal man hilse på jegeren? Skal man vike for jegeren eller kan man risikere å irritere jegerne med sin tilstedeværelse?

Norges Jeger- og Fiskeforbund har utformet svar på spørsmål og «slik-gjør-du-det-når-du-treffer-en-jeger»-tipsene i en pressemelding:

Alle har like stor rett til å ferdes i skogen

Allemannsretten sikrer alles ferdsel. Jegerne ønsker ikke å fortrenge noen.

Ta mer enn gjerne en prat. Kanskje kan dere bli enige om hvem som går hvor?

Er jakt farlig for meg?

Nei. Det er ikke farlig å gå i skogen selv om det er jakt. Jegerne vet utmerket godt at du er der og vet hva de skyter på. Vi kjenner ikke til at noen bærplukkere, sopplukkere eller andre turgåere har blitt skutt under jakt.

Må jeg ha rød topplue?

Nei, det må du ikke, men dersom du føler at det gir deg en trygghet så ta den for all del med.

Hvorfor har jegerne signalbekledning?

Jegerne har ofte signalbekledning for å være tydelige ovenfor de andre jegerne på jaktlaget hvor de er til enhver tid. Det er ikke noe krav om slik bekledning, men det er vanlig brukt der flere jegere jakter sammen.

Blir jegeren irritert dersom vi tilfeldigvis møter ham på post?

Det bør han eller hun ikke bli. Det er god tradisjon i Norge at vi hilser på hverandre eller småprater litt når vi møter andre ute på tur i skogen. Det gjelder når vi møter jegere også. Men hvis du møter en jeger på post, er det kanskje ikke den rette anledningen for høylytt og langvarig prat om vær og vind.

Har jegerne egentlig greie på det de driver med?

Det finnes knapt et jegerkorps i verden som er bedre skolert enn det norske.

Alle som skal jakte i Norge må gjennom et jegerprøvekurs (30 timer undervisning) samt bestå en offentlig eksamen til slutt. Alle som skal jakte storvilt må i tillegg bevise sine skyteferdigheter ved å bestå en årlig skyteprøve. Vi har skytebaner i alle kommuner der jegere går for å trene og terpe gode våpenvaner. Fokus er både på blinken og på sikkerheten.

Vet jegerne hvordan de skal forholde seg til turgåere?

Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget Jaktvettregler for å forhindre ulykker under jakt og sørge for at møter mellom jegere og vanlige friluftsfolk går knirkefritt. Dette er jegernes variant av fjellvettreglene. Den første regelen lyder: «Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger». Jaktvettreglene oppfordrer jegere til å ta hensyn, samt å være imøtekommende og snakke med folk de møter.

