Varetektsfengsles i fire uker

Torsdag kveld rykket politi, ambulanse og brannvesen ut til en boligbrann i Reisadalen i Nordreisa. En kvinne (20) ble pågrepet etter en bevæpna aksjon ved boligen i Moskodalen. Kvinnen skal ha trengt seg inn i en bolig, truet beboerne med kniv og tent på boligen. Senere forlot kvinnen stedet, men ble funnet samme kveld. Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt har uttalt til NTB at det er snakk om psykiatri.

Fredag ble den siktede framstilt for varetektsfengsling. Hun er nå varetektsfengslet i fire uker, ifølge Nordlys.

- Veldig lei seg

Kvinnens forsvarer sier til avisa Nordlys at den siktede er veldig lei seg for det hun gjorde.

- Hun er veldig lei seg for det hun har gjort. Hun har ikke et ønske om å påføre noen andre skade, men det var nok en reaksjon for å komme seg vekk, sier advokat Svein Kristian Wikstrøm.