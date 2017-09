Vegvesenet sjekket flere hundre kjøretøy

nyheter

Vegvesenet fant flere lovbrudd i kontrollene.

Blant annet er en sjåfør anmeldt for dårlig sikret last, da gravemaskinen han hadde på slep etter lastebilen ikke var tilstrekkelig sikret. Gravemaskinen var ikke sikret med annet enn at skuffa hadde et godt tak i grushaugen på lasteplanet. Det opplyser avisa Nordlys. I tillegg var et dekk på gravemaskinen punktert, og lastebilens ferdsskriver var ikke vist for lovpålagt 24-månderskontroll.

- Gravemaskinen gynget frem og tilbake på det punkterte hjulet, sier fagkoordinator i utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region nord, Roger Furumo, til Nordlys.

Foretaket er anmeldt for manglende løyve og kontroll av ferdsskriver.