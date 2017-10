Aksjonerer for lokal handel

nyheter

Førstkommende lørdag vil Oksfjordhamn Handel i Oksfjord slå et slag for lokal handel. Dette sammen med 400 butikker over hele landet. "Handle lokalt - velg nærbutikken" er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlige Merkur-programmet for distriktsbutikker.

Dette opplyser Torbjørn Johansen, daglig leder i Oksfjordhamn Handel i en pressemelding.

- Når du handler lokalt, er du med på å opprettholde både nærbutikken og et levende lokalsamfunn. Vi ønsker å takke kundene for at de slutter opp om nærbutikken. Samtidig vil vi utfordre de som handler lite lokalt, til å tenke over hva butikken betyr for bygda, opplyser han.

Kampanjen vil fokusere på hvor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salgssted for dagligvarer. Målet er å redusere handelslekkasje og stimulere til mer lokalhandel.

Butikken i Oksfjord vil markere dagen med blant annet dagstilbud, smaksprøver og godteri til barna.