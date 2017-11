Slik forklarer ekspertene ildkulen på himmelen

nyheter

iTromsø:

Ifølge Morten Bilet i Norsk Meteornettverk er det høy sannsynlighet for at en asteroide har delt seg opp, og at det er de små bitene av den som de siste dagene har truffet jorden.

– Det kan også være tilfeldig. Jorden blir bombardert regelmessig med såpass store steiner, og da kan hendelsene klumpe seg, sier han til NRK.

Mest sannsynlig romstein

Torsdag ettermiddag, rundt klokken 17.40, eksploderte en ildkule på himmelen over Inari i Finland. Først trodde redningstjenestene at det dreide seg om en luftfartsulykke, men det ble etter hvert klart at ingen fly var savnet. Lysfenomenet ble observert i Finnmark og Troms også. I Tromsø rapporterte flere øyenvitner et sterkt lys over Fjellheisen og Tromsdalstinden. Hovedredningssentralen fikk også inn meldinger om at deler av objektet skal ha gått ned i havet utenfor Tromsø.

Bilet og hans kolleger i Sverige og Finland har analysert en rekke bilder og filmer av ildkulden, og mener at meteoritten trolig har landet på Varangerhalvøya eller i havet utenfor.

Det ble torsdag spekulert i om det kunne dreie seg om en feilslått rakettoppskytning i enten Sverige eller Russland. Forsvaret opplyste imidlertid at våre naboer i øst ikke hadde varslet om noen hendelser som kunne forårsaket fenomenet. Astrofysiker Knut Røed Ødegaard mente det trolig var snakk om en ildkule, en svært lyssterk meteor som kan eksplodere i flere kilometers høyde.

Flere hendelser verden over

Både Ødegaards og Bilets hypotese støttes av tusenvis av rapporter om veldig kraftige hendelser andre steder i verden. I blant annet Spania, USA, Tyskland, Argentina og Frankrike har det også kommet inn meldinger om lyssterke himmelfenomener og eksplosjoner.

Omtrent samtidig med ildkulen som ble observert i Nord-Norge, eksploderte en lignende meteor over Tyskland. International Meteor Organization opplyser på sine sider at de aldri har fått inn så mange rapporter fra en enkelthendelse. Eksplosjonen ble sett fra Den internasjonale romstasjonen.

Ifølge eksperter stammer steinene som har truffet jorden mest sannsynlig fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Jorden har nettopp passert gjennom støvbeltet fra kometen Encke, en av asteroidebeltekometene som går i bane rundt solen.