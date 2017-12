FM-slukkingen gjennomføres i dag

nyheter

NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene slukker sine FM sendinger i Troms og Finnmark i dag, onsdag 13. desember klokken 11.11. Alle lokalradioer kan fortsette å sende på FM i disse fylkene.

DAB+ til ergrelse og forbannelse Ole-Anton Teigen er i dette debattinnlegget mildt sagt lite imponert over DAB-tilbudet i regionen.

Nordland var første region der FM-sendingene ble stille 11. januar i år. Deretter har FM-sendingene blitt slukket i region etter region. Nå er altså den den såkalte FM-slukkingen for rikskanalene gjennomført i hele Norge.

Medietilsynet opplyser i en pressemelding at du vil kunne lytte til digitale kanaler via DAB-nettene, nettradio, apper på mobil eller via tv. Med unntak av Radio Norge og P4, som sendes i DAB (uten pluss), sendes alle riksdekkende kanaler i DAB+.

– Etter dagens FM-slukking vil man måtte ha digitalt radioutstyr for å lytte til riksdekkende kanaler i Troms og Finnmark, sier seniorrådgiver i Medietilsynet Line Langnes i pressemeldingen.

189 lokalradiostasjoner skal fortsette å sende på FM-nettet ut 2021.

Kraftig fall i radiolytting det siste året Hver tiende radiolytter er blitt borte de siste 12 månedene, viser ferske tall. NRK er hardest rammet etter at dab-radio ble innført.

To ulike DAB-nett

Om du opplever mangelfull dekning på DAB oppfordrer Langnes at du melder det inn til kringkasterne.

– Det er viktig å være klar over at NRK og de kommersielle riksdekkende kanalene sender i to ulike DAB-nett med ulik dekningsgrad. NRKs kanaler har størst befolkningsdekning og vil derfor være tilgjengelig flere steder enn de kommersielle kanalene. Får du ikke inn kommersielle kanaler der du er, så sjekk om du får inn NRK-kanalene. Mangelfull dekning kan meldes inn til kringkasterne, fortsetter Langnes.