– Nest best i Troms

Tirsdag skrev Framtid i Nord om studien fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som har sett på skolenes og kommunenes bidrag til elevenes læring.

Lyngen i toppen

I studien kommer ungdomstrinnet i Lyngen ut med 3,7, noe som ligger over landsgjennomsnittet på 3,4. Småtrinnet i kommunen har et snitt på 3,2 av 6 mulige poeng, og har dermed høyeste sum av alle de seks kommunene i Nord-Troms. Småtrinnet på Eidebakken skole scorer 3,1, og mellomtrinnet i Lyngen scorer 3,3.

– Ungdomstrinnet i Lyngen har nest best resultat i Troms med 3,7, der Salangen og Lavangen har høyest sum på 3,8. Det er gledelig at vi er i toppen, sier Anette Holst, skolesjef i Lyngen kommune.

– Nasjonalt sett kom ungdomstrinnet også godt ut. Småtrinnet i Lyngen har et greit resultat, men jeg synes ikke noen av kommunene i Nord-Troms hevder seg på småtrinnet, sier Holst.

Gode resultater

I studien har SSB analysert forskjeller mellom kommuners og skolers bidrag til elevenes resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom en beregning av en skolebidragsindikator. En skolebidragsindikator er et justert resultat og kan tolkes som resultatet en skole ville fått, dersom elevgrunnlaget var gjennomsnittlig. En rekke studier fra flere land viser at foreldrenes utdanning og lignende, har betydning for elevenes resultater på skolen.

– Lyngen har hatt generelt gode resultater på nasjonale prøver, og deler av befolkningen i kommunen har ikke så høy utdanning. Så resultatene er ikke helt overraskende, sier hun.

Vil bli ennå bedre

Framover skal Lyngen kommune diskutere hvilke tiltak de kan sette i gang for å høyne nivået ennå mer i grunnskolen fra kommunens og skolenes side.

– Vi skal fokusere spesielt på mellomtrinnet og diskutere eventuelle tiltak. Vi har en kontinuerlig kvalitetsvurdering og jobber heletiden med å forbedre skoleutviklinga, sier hun.

– Jeg synes skolene i Lyngen gjør en god jobb! avslutter Holst.

Snitt i ungdomstrinnet:

Nordreisa: 3,1

Lyngen: 3,7

Storfjord: 3,2

Kåfjord: 3,1

Kvænangen: 3,3

Skjervøy: 3,5

Snitt i mellomtrinnet:

Nordreisa: 3,5

Lyngen: 3,3

Storfjord: 3,5

Kåfjord: 3,5

Kvænangen: 3,6

Skjervøy: 3,6

Snitt i småtrinnet:

Nordreisa: 3,0

Lyngen: 3,2

Storfjord: 3,0

Kåfjord: 3,0

Kvænangen: 2,9

Skjervøy: 3,0

Moan skole i Nordreisa scoret 2,9 og ligger under snittet for småtrinnene i Nordreisa kommune. Eidebakken skole har 3,1 og ligger dermed under snittet for småtrinnene i Lyngen kommune. På ungdomstrinnet i Kåfjord ligger Olderdalen skole over snittet i kommunen da de fikk 3,2. De private skolene er ikke en del av gjennomsnittstallene for hver kommune.