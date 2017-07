Edvald Boasson Hagen klar for ARN

Nordmannen sykler for afrikanske Team Dimension Data. Det er i år ni lag som stilte i årets Tour de France 2017, som også etter planen vil være på plass under lagpresentasjonen i Harstad.

LES OGSÅ: Vil skape folkefest under Arctic Race

Dette skriver Harstad Tidene.

Følgende lag blir å se under lagpresentasjonene før hver etappestart:

Lagene er Astana, Team Dimension Data, BMC, Cofidis, Team Katusha Alpecin, Direct Energie, Foruneo - Vital Concept, Team Sunweb og Wanty Groupe Gobert.

- I tillegg kommer det to lag som syklet Giro d'Italia og Vuleta a Espana. Dermed får vi 12 lag med som sykler Grand Tours, sier Knut-Eirik Dybdal til Avisa Nordland.

LES OGSÅ: Feirer suksessen rundt Arctic Race

Hvilke ryttere som stiller for de forskjellige lagene, er imidlertid usikker per dags dato. Men de to største norske profilene, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff, har tidligere begge sagt at Arctic Race står på rittprogrammet. To uker før det hele braker løs føler rittleder Dybdal at de har kontroll.

- De ser bra ut på alle felt, og alt bruker å løse seg. Men vi har vel ikke alt 100 prosent på stell akkurat nå, sier han.

LES OGSÅ: Inviterer til Mini Arctic Race

Rittet start på Engenes torsdag 10. august. Her er etappene:

1 etappe: Torsdag 10. august: Engenes - Narvik (156 km).

2. etappe: Fredag 11. august: Sjøvegan - Bardufoss lufthavn (184,5 km).

3. etappe: Lørdag 12. august: Lyngseidet - Finnvikdalen, Tromsø (185,5 km).

4. etappe: Søndag 13. august: Tromsø Tromsø (160,5 km).