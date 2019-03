Jens Ingvald Olsen topper Tromsø-tung liste

New Articles

ITROMSØ: Rødt Troms og Rødt Finnmark møtes denne helga til nominasjonsmøte og valgkampforberedelser i Tromsø.

Under selve nominasjonsmøtet er på Quality Hotel Saga lørdag, endte Tromsø-kandidaten Jens Ingvald Olsen opp som toppkandidat. Bendik Woie har ledet nominasjonskomiteen.

– Vi stiller en veldig sterk liste. Vi har tro på at Rødt kan bite godt fra seg. På den siste meningsmålingen får vi nesten 5 prosent, og vi tror vi bare kommer til å vokse. Vi er like store som både Venstre og KrF til sammen! Det er den tydelige opposisjonen til regjeringa som vokser, mens regjeringspartiene sliter hardt. De har en politikk folk i Troms og Finnmark ikke vil ha og som ikke passer her, sier Woie.

– Skulle gjerne hatt en kvinne som listetopp Rødt og SV har et historisk listesamarbeid på Skjervøy – med tre kvinner i listetoppen. Men førstekandidaten er mann.

Han lover at partiet skal legge ned en knallhard innsats i dette valget.

– Jens Ingvald har nok vært den tydeligste og mest gjennomførte motstanderen av regionreformen i fylkestinget i Troms, og er godt kjent i Finnmark også. Også er han jo finnmarking sjøl, fra Kjøllefjord. Så nå får vi se om han er like populær i hjembygda som i Tromsø, skriver Woie i en epost til iTromsø.

Nord-Troms er for øvrig ikke spesielt godt representert på listen. Line Nilsen Eliassen fra Skjervøy finner vi på en syvendeplass, mens Elizabeth Knutsen fra Lyngen ligger 20 plasser lengre ned på listen.

