Politiet melder klokken 07.12 torsdag morgen at et kjøretøy har kjørt ut av veien på Fv 868 i Storfjord, like sør for Steindalen.

– En kvinne sitter fastklemt i bilen, opplyses det i den første twittermeldingen.

En halvtime senere melder politiet at kvinnen har kommet seg ut av bilen, og er tilsynelatende uskadd.

Politi og ambulanse er på stedet.