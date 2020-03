Få dagpengene dine rett fra banken

New Articles

I en pressemelding fra Sparebank 1 Nord-Norge meddeler banken at de nå ønsker å bidra med å forenkle hverdagen for de som er permittert, og nå vil motta dagpenger fra NAV, i stedet for lønn i perioden.

– Permittering setter manges privatøkonomi under umiddelbart press. Det vil vi bidra til å lette, sier konserndirektør for personmarked, Lasse Hagerupsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Pressemeldingen forteller videre at forskudsutbetalingen av dagpenger vil fungere som en kreditt på kontoen du vanligvis mottar lønn på. Du kan altså overtrekke kontoen med 20 000 kroner over en periode på 30 dager, mens du venter på utbetaling av dagpenger.

– Dette gir for det første en mulighet til å dekke nødvendige, løpende utgifter mens du er permittert. En annen viktig effekt er at det gir deg det nødvendige pusterommet til å planlegge og tilpasse privatøkonomien. Mange trenger det nå, sier Hagerupsen.

Sparebank 1 Nord-Norge har ansatt langt flere rådgivere enn vanlig, for å takle den store pågangen.

– Vi skal stå på for kundene nå. Vårt første og fremste råd i denne tida er: Ta kontakt, vi er her.