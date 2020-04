Mindre båt i havsnød i Ullsfjorden - båten er funnet

New Articles

Hovedredningssentralen Nord melder på Twitter klokken 16.35 at en mindre båt melder at den er i havsnød i Ullsfjorden. Det var to personer i båten.

SISTE: Klokken 16.55 melder HRS Nord at båten skal være lokalisert. De to personene om bord skal være i god stand. Når får de hjelp til å komme seg til land.

Tar inn vann

Vakthavende ved Hovedredningssentralen Nord forteller at de fikk meldingen via politiet:

– Vi fikk en melding via politiet at en utenlands statsborger melder i fra at båten deres i Ullsfjorden tar inn vann, sier vakta ved HRS Nord.

I søket forteller han at det var minst seks fartøy som deltok, i tillegg til redningshelikopteret.

– Fartøyet i nød skal være i utløpet av Ullsfjorden, like ved der Oldervikdalen kommer ned.

Hurtigbåten med i søket

Etter det Framtid i Nord kjenner til, er hurtigbåten MS "Brage" tatt ut av ordinær rute og går inn i søket sammen med øvrige fartøyer.

Norled meldte at ruten Tromsø-Skjervøy-Vikran-Tennskjer-Lysnes varr avbrutt, men skal nå være i rute igjen.

– Ruten gjenopptas og det regnes med avgang Skjervøy ca.kl.17:40. Noe forsinkelse må påregnes, skriver Norled.

Saken oppdateres.