Lånekassen senker rentene igjen - laveste fastrenten noensinne

Fra 1. september kan alle med studielån gleder seg over reduserte renter. Nå senker Lånekassen rentenivået på tre-, fem- og tiårs lån, alle under to prosent. Den flytende renten vil fra 1. september være 1,539 prosent.

De nye fastrentene blir:

3 år: 1,579 % (ned fra 1,628 %)



5 år: 1,677 % (ned fra 1,736 %)



10 år: 1,952 % (ned fra 2,002 %)



Fastrentene hos Lånekassen fastsettes basert på de fem beste lånetilbudene fra landets banker, med samme tidsperspektiv, altså vil treårsrenten hos Lånekassen dikteres av treårsrenten hos bankene i landet og så videre.

– Rentesatsene for 5- og 10 år i Lånekassen har aldri noen gang vært lavere enn de blir fra 1. september, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Per dags dato er det kun en liten andel av Lånekassens kunder som har fastlån. Av de 708 000 med lån i lånekassen er det kun rett over 6 prosent som har valgt å benytte seg av fastlånsavtalen, hvorav nesten 94 prosent av kundene har flytende rente.