Mats Pedersen tatt ut på landslaget

New Articles

Mats Pedersen er denne uken i Bodø for et ukes langt treningsopphold i Bodø/Glimt.

Tidligere i sommer var Pedersen tatt ut på skyggelandslaget i en kartleggingssamling. Der imponerte skjervøyværingen så mye at han spilte seg inn i den første G15 landslagstroppen til landslagstrener Gunnar Halle, som skal samles på Lillestrøm 5-10 Oktober.