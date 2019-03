Fersk pasta med nøtte- og rekesmør

kultur

Da jeg var student for mange, mange år siden var kokt spagetti med smør noe jeg pleide å ty til da det var langt til utbetalingene fra lånekassen. Billig, kjapt og – faktisk – ganske godt.

I dag er pasta med smør en rett som er like god – men nå har jeg utvidet repertoaret når det kommer til smaksetting av smøret.

Dessuten har jeg begynt å sverge til hjemmelaget pasta, noe som løfter det kulinariske nivået enda mer.

Akkurat på denne tiden av året passer det godt med retter der fett og karbohydrater møtes i en skjønn allianse; det er lenge siden nyttårsforsettene ble glemt, og det er lenge til arbeidet med sommerkroppen starter.

For pasta med smør er ikke engang i nærheten av å være slankekost, så vet dere det ...

Hjemmelaget pasta

1 egg per person

80 g pastamel per person

Ev. litt kaldt vann

Legg melet i en dunge på kjøkkenbenken, lag en «vulkan» og knekk egget oppi. Rør rundt med en gaffel i starten slik at egg og mel blander seg – og avslutt med å kna deigen med hendene. Er den for klebrige så kan du ta litt mer mel – er den for kompakt kan du røre inn en teskje med kaldt vann.

Kna helt til deigen er seig og fast – og pakk inn i plastfolie. Sett i kjøleskap i en halvtime.

Bruk pastamaskin til å lage spagetti. Har du ikke pastamaskin kan du kjevle deigen så tynt du bare klarer og skjær strimler med en skarp kniv.

Strø over litt mel og la pastaen tørke litt før koking. Legg den ikke for tett.

Pasta med nøttesmør

Fersk pasta

50 g bacon per person

50 g hasselnøtter

50 g smør

Salt, pepper, parmesanost

Skjær tørrsaltet bacon eller pancetta i små terninger som du sprøsteker i litt olivenolje.

Hakk hasselnøtter grovt og rør dette inn i romtemperert smør.

Kok pasta i lettsaltet vann i tre-fire minutter. Når pastaen nesten er ferdigkokt øser du over den i baconpannen og rører rundt. Øs over litt kokevann og rør ytterligere helt til «sausen» begynner å bli kremete.

Øs opp på varme tallerkener og klikk over nøttesmør. Rør rundt og strø over revet parmesanost.

Pasta med reke- og dillsmør

Fersk pasta

50–60 g reker per person

50 g smør

1/2 dl dill per person

Sitron

Salt, pepper, ev. cayenne

Skrell rekene og sett til side. Finhakk dillen. Zest et par teskjeer sitronskall og press resten av sitronen.

Fres reker, sitronskall og dill i litt olivenolje i en stekepanne.

Når rekene er gjennomvarme (NB! ikke la dem frese for lenge, da risikerer du at de blir seige) klikker du i smør i stekepanna og tar den av varmen.

Når smøret er smeltet så rører du inn pasta som du har kokt i lettsaltet vann. Øs eventuelt inn en øse med kokevann om du ønsker en mer sausete pasta.

Til nøttepastaen passer det veldig godt med en lettere Barbera-vin eller en Dolcetto. Rekepastaen trives veldig bra sammen med en litt kraftigere hvitvin – eksempelvis en Soave – som kan hamle opp med smøret og sitronsmaken.

Buon appetito!