SNART KLAR: Odd Henrik Rudberg foran den vel ni meter lange stakebåten inne i det nye utstillingslokalet på Halti Foto: Pål Vegard Eriksen / Ruijan Kaiku

En smugtitt før den offisielle åpningen

I et flunkende nytt bygg og ved hjelp av levende bilder, fotografier, kart, informasjon og gjenstander, skal de besøkende få et innblikk i- og en anledning til å bli mer bevisst den rike naturen, kulturen, historien og tradisjonene Reisavassdraget har å by på.