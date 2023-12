Denne FiN-lesersaken er skrevet av John-Terje Sørensen.

Lørdag 9. desember gjennomførte Lyngseidet musikkorps sin tradisjonelle førjulskonsert. Korpsets dedikerte dirigent gjennom 35 år, Stig Holst, ledet besetningen med trygge og tydelige anvisninger. Programmet hadde spennvidde fra Disney Fantasy via White Christmas til kjente julesanger hvor publikum kunne synge med. Dirigentens trygge ledelse bidrog til at musikerne presterte på høyt nivå, med mange uttrykksfulle og gode tolkninger.

I pausen overrasket styreleder i Norges musikkorps forbund (NMF) region Nord-Norge, Charlotte Mørk Pedersen, den intetanende dirigenten. Hun hadde tatt veien til Lyngen nettopp for å dele ut hedersbevis til Stig Holst. Hans karriere innafor musikklivet starta allerede på Sortland på 60-tallet og han var senere aktiv i korpsmiljøet i Moss. Da familien flyttet til Lyngen i 1988 viste det seg at det lokale korpset var på utkikk etter ny dirigent. Stig lovet kona at han ikke skulle la seg involvere i både det ene og det andre. Han spurte likevel pent om tillatelse til å melde fra at han hadde dirigentkompetanse og var villig å hjelpe til for en periode. Stig gav et midlertidig ja, inntil en ny, fast dirigent var på plass. Den midlertidige løsningen har nå blitt til 35 år som dirigent for Lyngseidet Musikkorps.

Stig har ikke bare vært dirigent, men har også vært ansvarlig for notekurs og instrumentopplæring. Han har også gjennomført NMF sine dirigentkurs 1-3 og deltok i 1979 på dirigentseminar i USA.

I sin tale understreket Mørk Pedersen at hedersmedaljen gikk til en mann som i en årrekke har dirigert Lyngseidet musikkorps, og som har vært en del av kulturlivet i 65 år. Både som korpsmusikant, instruktør, korsanger og dirigent.

– Stig Holst mottar hedersmedalje for årelang direksjon og for alt musikkrelatert arbeid han har lagt ned i årene som har gått, i året vi er inne, og forhåpentligvis i årene som kommer, avsluttet Charlotte Mørk Pedersen.

Leder i korpset og mangeårig korpsmedlem, Gooi de Vries, uttaler at takket være Stig Holst sin innsats har korpset blitt bedre og bedre og har avlet fram mange dyktige musikere.

Hedersmannen selv var rørt over oppmerksomheten og utnevnelsen. Han mintes sine første øvelser med klarinett i barndomshjemmet. Blant annet at hans far, som også spilte klarinett, ikke var av det pedagogiske slaget. Han kunne kommentere høylytt hver gang en sur tone kom ut fra badet. I sin takketale nevnte Holst videre at et viktig anliggende som dirigent, har vært å jobbe med kvalitet og klang. Han understreket at korpset låter best når det er full besetning. Han var derfor glad for at flere tidligere korpsmedlemmer, som ikke lenger er bosatt i kommunen, kunne delta ved årets adventskonsert.