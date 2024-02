Regissør og seniorrådgiver i Leidar, Marianne Ridewood Kleven, leder arbeidet med å lage en kvensk filmserie rettet mot ungdom. Nylig oppholdt selskapet seg tolv dager i Nordreisa for å gjøre opptak til serien. Foto: Pål Vegard Eriksen

Filmregissør: – Jeg har både fått sjokk og følt meg skamfull

– De voksne skjønner at de må stå på for saken, fordi det haster. Det smitter over på de yngre, sier regissør Marianne Ridewood Kleven.