Satsing på lærerne gir gode resultater

meninger

Det er gjort mange tiltak fra regjeringen for å styrke lærerutdanningen. Vi ønsker å gi barna våre de beste mulighetene for å lykkes på skolen og legge et godt grunnlag for videre utdanning og arbeidslivet. Da er satsing på lærere et viktig tiltak for at barna våre skal møte en skole med godt faglig innhold og kvalifiserte lærere. NIFU’s årlige undersøkelse blant lærere som har gjennomført videreutdanning i regi av staten «Kompetanse for kvalitet» viser at lærerne har blitt bedre til å undervise, elevene lærer mer, lærerne har blitt mer engasjert i jobben sin, og at lærerne kommer til å endre undervisningen som følge av studiene.

Dette er veldig positivt og viser at satsingen på etterutdanning gir resultater – en satsing som betyr mye for hverdagen til lærerne og elevenes faglige utbytte, og bidrar til å skape en bedre skole for alle. I tillegg viser den målrettede satsingen på skole og utdanning at elevene er mer til stede på skolen, flere fullfører og karakterene går opp.

Innføring av 5-årig masternivå styrker lærernes fagkompetanse, gir økt lønn og bidrar til økt status for lærerutdanningen. For å sikre at flere lærere tar jobb i skolen etter utdanningen har regjeringen innført en ordning for sletting av studielån. I tillegg har Nord-Norge fått ekstra midler for å styrke rekrutteringen til lærerutdanning og jobb i skolen med 6,7 millioner i 2017 til rekrutterings- og kvalifiseringsarbeid, samt at det er gitt mulighet for å slette 55.000,- av studielånet.

Med tiltaket for Nord-Norge sammen med den nasjonale satsingen vil man kunne slette 161.000 kroner av studielånet om man tar grunnskoleopplæring for trinn 1-7 på normert tid og jobber i Nord-Norge tre av de første årene etter utdanningen. Førstevalgssøkere til dette studiet har økt med 75% i Nord-Norge siden 2013 og andel ukvalifiserte lærere har gått ned i nord.

Vi ser positivt på utviklingen som skjer i nord og er glad for at satsingen og resultatene gir økte muligheter for styrking av fagkompetansen. Med nytt borgerlig flertall videreføres den gode skolepolitikken med å styrke kunnskapen i skolen.