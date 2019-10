meninger

Høstferien har startet eller er rett rundt hjørnet flere steder i landet. Opprinnelig kan vi takke poteten for disse fridagene, som tidligere het potetferie. Det er imidlertid helt andre grunner til hvorfor poteten fortjener økt oppmerksomhet den dag i dag.

Hvor ble det av poteten?



Poteten har vært ute i hardt vær i flere år. Da lavkarbobølgen slo over landet på tidlig 2000-tallet ble poteten brått en utskjelt karbohydratkilde. Poteten hadde frem til dette tidspunktet dominert norske middagstallerkener i flere generasjoner.

Poteten fikk en ny runde juling i 2010. Helsemyndighetene, som har ansvar for å utarbeide de nasjonale kostholdsrådene, valgte å fjerne poten fra den anbefalte listen over grønnsaker som kan inngår i «fem om dagen».

Argumentet var at det ikke var god nok dokumentasjon for potetens evne til å forebygge sykdom. Det handlet altså ikke om at poteten ikke var mindre sunn enn tidligere antatt. Men hvilket inntrykk tror du folk flest satt igjen med?

Poteten fortjener ny helsestatus



Det er ingen tvil om at poteten er sunn. Den inneholder 50 prosenten mindre kalorier enn tilsvarende mengde pasta og ris og mange viktige næringsstoffer som vitamin C og B og mineraler som kalium og jern. En metaanalyse fra 2013 viser at potetspising senker blodtrykket og er derfor positivt for hjertehelsen. Den gir også bede sammensetning av fettstoffer i blodet og kan redusere inflammasjon som betyr infeksjon.

Bærekraftige kostholdsråd



Helsemyndighetene har som ernæringspolitiske målsettinger at vi skal ha et sunnere, mer råvarebasert og mer bærekraftig kosthold.

Norsk poteten er en av de mest bærekraftige råvarene du kan spise i Norge. Klimagassutslippet poteten legger igjen på veien fra gård til tallerken er lav, og det er en av få grønnsaker som kan dyrkes i hele landet. Når Helsemyndighetene vektlegge bærekraft i kostholdsrådene må de vurdere hvilke type råvarer Norge har forutsetninger for å produsere. Nibio har beregnet at det er mulig å henholdsvis fem- og seksdoble potetproduksjonen i Norge, målt i vekt.

Helseeffekten av potet bør kartlegges igjen



Poteten er både sunn, bærekraftig, anvendelig og fortjener helt klar en ny heltestatus. Spørsmålet er hvorfor poteten ikke har blitt tatt inn igjen i «5 om dagen-anbefalingene?» Dersom svaret fortsatt er manglende dokumentasjon, må vi vri på problemstillingen. Manglende dokumentasjon i seg selv burde heller være et argument for å øke innsatsen omkring å kartlegge helseeffekter av potet.

Poteten har fått ufortjent juling. Det er en stund siden Jarl Goli fra Portveien 2 sang «Ta en potet. Ta gjerne 4, ta 8, ta alle. Ta en potet. Stek den, kok den, spis gjerne skallet». Nå må vi slåss for den igjen. Poteten burde tilbakeføres som 1 av 5 om dagen.