Om klær og sånt

meninger

Det er ganske lenge siden eg var en liten gutt. Men eg husker fremdeles søndagene. Søndag var den verste dagen i uka. Ingen skole, og ingen artige ting man kunne gjøre. På den tida var det nemlig sånn at om søndagene skulle man passe seg slik at man ikke gjorde noe som var «synd», altså som stred mot Guds ord og de ti bud. Foreldregenerasjonen på den tida, iallfall i mitt nabolag, var nøye med det. Man kunne ikke spikke, snekre, skru på sykkelen eller andre slike saker som kunne kalles arbeid. Det var kviledag, og den var hellig! Man kunne gå «samling», eller i kirka, men ikke uten å ta på seg finklærne. Dem måtte man nå iføre seg uansett på søndagene. Fin bukse, kvit skjorte og reine sokker. Og vonde sko! Uutholdelig!

I et sånt antrekk var det ikke så mye man kunne gjøre heller, uten at det gikk ut over klærne. Man såg fram til søndagskvelden, når man kunne rive av seg de upraktiske plaggene.Mandagsmorran kunne man igjen ta på seg de klærne man likte, og holde på med hva man ville.

Eg tenker ofte på den tida når eg i dag ser menn i dress og slips og blanke sko. Stakkars dem! De jobber nok i bank, og må gå med finklær heile uka. Kvit skjorte og slips. Fordi noen har bestemt at sånn skal det være.

Slips, ja. Det må være noe av det mest upraktiske plagget man kan tenke seg. Om det er et plagg, da. I den seinere tida er det forresten fleire og fleire som stiller uten slips. Noen politikere, for eksempel. Kanskje det er for å virke meir folkelig, hvem veit? Og på lokal-TVen ser man at programlederen til og med stiller i genser! Fordi de trives best i genser, kanskje?

I kategorien upraktiske plagg må vel burkaen være nummer én. Absolutt alt av kropp er innpakka i et digert, svart tøystykke, der det bare er åpning for øynene. Å gå med et sånt plagg i solsteiken må være forferdelig. Og burka-påbudet gjelder bare kvinner. Ikke menn. Det er nemlig menn som har bestemt at kvinnene skal dekkes til på den måten. Angivelig for at ikke andre menn skal begjære dem. Hva ville skjedd om burkaen var frivillig? Ville kvinnene ha gått med dem likevel? Neppe.

Burkaen er et religiøst plagg. Et anna plagg med religiøs betydning, er hijab. Som dekker kvinnens hår. Praktisk nok om vinteren, men upraktisk når det er varmt. Eg har hørt mange kvinner si at de går med det frivillig. Dem om det! Min uærbødige påstand er at dette er det menn som har bestemt, samme hva kvinnene sier.

Eg var inne på vonde sko i begynnelsen av denne kommentaren. Det skal innrømmes: Eg har gått med slike frivillig. Det var i tenårene, da skomoten var spisse sko, så spisse at du kunne sparke ei mygg i ræva med dem. Det har satt varige spor på tærne mine. Sikkert mange andre sine tær også. For omtrent alle gutter gikk med slike. Småtærne gjømmer seg under naboen,og vil ikke fram. Så kom fotformskoene,og gjorde slutt på lidelsene.

Men nå kommer eg til et mysterium. Det handler om skoene damene tar på seg når de skal være riktig fine og fjonge. De med høge hæler, stiletthæler. Eg nekter å tru at de er behagelige å ha på seg, og slett ikke behagelige å gå med. Og eg nekter å tru at det er ei kvinne som har skapt den moten, som visst aldri går av moten.

Eg har drevet aldri så lite forskning på feltet, og har funnet at høyden på disse skoene ifølge Wikipedia kan variere fra 5 til 18 cm (!) og ha en diameter på cirka en halv til én cm.

Høyhælte sko gir en høyreist figur, et framskutt bekkenparti og stor belastning på tærne, spent muskulatur i beina og ustø gange. Slike damesko, særlig spisse og med overdrevne stiletthæler er, sammen med nylonstrømper, blitt et symbol for «velkledd, sensuell kvinnelighet» i den vestlige populærkulturen. På 1600- og 1700-tallet var sko og støvler med store hæler også del av den europeiske herremoten, fremdeles ifølge Wikipedia.

Og sånn kan man fortsette. Men eg vil bare svinge innom volleyballsporten til slutt, nærmere bestemt til sandvolleyball. For damer, vel å merke. Her har man (menn) bestemt at det skal være minimalt med tekstil på spillerne. Så lite at utøverne sjøl har protestert. Til ingen nytte, ser det ut til. Mannfolkene derimot, får spille i T-skjorte og kortbukser som når til knærne!

Eg vil sette punktum ved bademoten. I gamle dager brukte vi gutter badebukser, de små, korte. Men mest praktisk var det å bade uten. Nå heter det badeshorts for menn, og rekker til knærne. Ha-ha!

Av andre ubehagelige «påkledninger» skulle eg ha skrevet litt om, er kunstige øyevipper. Men eg har allerede overskredet maksimalt antall tegn for denne kommentaen. Så det får være.