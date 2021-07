meninger

Etter åtte år med sentralisering, privatisering og mer til dem som har mest fra før, pekte statsminister Solberg på en overraskende årsak til den politiske formsvikten og den fallende oppslutningen i VG 25.juni: At velgerne rett og slett ikke har tenkt seg om.

Men kanskje er det nettopp det de har gjort? Velgerne følger med og skjønner at politiske beslutninger får innvirkning på deres liv. Og hva har skjedd under høyreregjeringen? Flere pensjonister har fått mindre å leve av, pendlere har fått økte utgifter, og foreldre har sett barnehageprisene øke år etter år. Avgiftene har gått opp for vanlige folk. De aller rikeste har derimot fått saftige skattekutt. Dette er politiske beslutninger som får direkte konsekvenser: for lommeboka, for velferdstjenestene våre og for folks hverdag. Når høyreregjeringens oppslutning er dalende, er det kanskje nettopp fordi velgerne har tenkt seg om.

Og kanskje har det også å gjøre med at alternativene i norsk politikk er tydeligere enn på lenge. Vi i Arbeiderpartiet mener det nå bør være vanlige folks tur, og har lagt fram en konkret liste over saker som vi vil gjennomføre allerede de 100 første dagene dersom Norge får en ny regjering. Det vil bli billigere for arbeidsfolk å pendle til jobben og være med i en fagforening. Foreldrene vil få billigere barnehageplasser. Høyreregjeringens salg av våre felles norske skoger skal stoppes, og vi vil kutte de overprisede gebyrene som ungdom nå må betale for å ta teoriprøven eller bildet til førerkortet.

Folk tenker sjøl, Solberg - det er det som er så flott med demokratiet.