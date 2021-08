La læreren være lærer!

meninger

Arbeiderpartiet ønsker å ansette, utdanne og rekruttere flere lærere. Vi vil beholde lærernormen og styrke kommuneøkonomien slik at det blir flere lærere i klasserommet. Samtidig må vi gi lærerne tid til det viktige med å være lærer; god læring og oppfølging av elevene. Derfor går Ap til valg på å stoppe avskiltningen av lærere og fjerne unødvendig rapportering og byråkrati.

Vi mener det er på tide å avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon. Dessverre ser vi at det er for få lærere, for lite ressurser og for mye oppgaver som er lesset over på lærerne. Vi går til valg for å gjøre noe med det, vi skal ansette flere lærere, helsesykepleiere og miljøarbeidere, samt fjerne skjemaveldet og gi tid til mer oppfølging.

Hadde vårt alternative statsbudsjett for i år blitt vedtatt i Stortinget, kunne Tromsø kommune ansatt 46 nye grunnskolelærere (https://www.arbeiderpartiet.no/kommunekalkulator/5401). For det skal ikke være noen tvil, læreren har en avgjørende betydning i barn- og unges liv. Barn og unge må trives for å lære bra. Lærere er en viktig faktor for å skape trygghet og trivsel.

Mens dyktige og erfarne lærere må bort fra klasserommet, står elevene igjen med vikarer. Faktisk så er det slik at de siste årene har flere ukvalifiserte blitt satt inn i undervisningen for å dekke lærermangelen, og i snitt er det 25,2 % flere ukvalifiserte årsverk i undervisningen i grunnskolen under Høyre og Erna Solberg. Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på en mer generell etter- og videreutdanning av lærere i flere fag, og i for eksempel klasseledelse og IT-kompetanse.

Arbeiderpartiet vil ha en skole som tar læring og trivsel på alvor, og gir læreren mulighet til å være lærer. Målet er å gi barn og unge en skole som er en enda mer aktiv, praktisk og tilpasset undervisning, hvor alle elever møter kvalifiserte lærere med tid til god oppfølging og variert undervisning. En bedre kommuneøkonomi må til for å sikre flere kvalifiserte lærere i hele Troms. Dette vil vi prioritere!