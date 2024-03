Samfunnet er i kontinuerlig omstilling. Kanskje nå i enda raskere tempo enn før. Det er blitt nødvendig å bruke datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere oppgaver. Vi må bruke teknologi der vi kan og folk der vi må. For eksempel velferdsteknologi innenfor helse. Digitaliseringen går fort, både lokalt og globalt. Kunstig intelligens vil påvirke samfunnet og det er viktig at vi forstår hva det faktisk er. Vårt sosiale liv endres også i møte med digital kommunikasjon. På godt og vondt. Det er vanskelig å skille på sant og usant.

Barn og unge står i fare for å bli utsatt for overgrep på nett. Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner er ofte tabubelagt. Det bidrar til sosial kontroll og er ofte vanskelig å bevise omfanget av, men at det gir store implikasjoner for den enkelte er ikke vanskelig å forestille seg. Foreldre aner stort sett ikke hva som skjer på sosiale medier. Det er et offentlig ansvar å skape et likestilt samfunn med fravær av diskriminering, overgrep, tvang og vold. Når ekstreme holdninger blir til handlinger er det farlig.

Som mennesker har vi alle et behov for å bli sett i ulik grad. Det vil sannsynligvis aldri endre seg. Alle trenger å høre til et fellesskap. Som samfunn prøver vi å tilrettelegge med forskjellige arenaer slik at alle finner noe som passer. Sosial adferd må læres og vi voksne må være gode rollemodeller og veiledere. Det trenges en hel landsby for å oppdra et barn. Mange av de nære ting kan vi gjøre noe med selv. Med god, gammeldags folkeskikk som å hilse, takke, vente på tur, samarbeide, respektere andre, dele med andre, holde avtaler og si unnskyld er mye gjort. I tillegg til å spre glede rundt seg. Det er enkel hverdagsglede og glede er smittsomt. Og vi begynner med oss selv! Om alle kunne dele disse verdiene, så tror jeg verden ville blitt et bedre sted – selv med storstilt digitalisering og kunstig intelligens.

