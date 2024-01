Ett av de viktigste tiltakene for å sikre organisasjonsgraden og dermed den Norske modellen. I revidert Statsbudsjett foreslo Høyre, Frp og Venstre, alt fra redusering til og ta vekk hele fagforeningsfradraget. Det hører jo også med til historiene at når de blå kameratene styrte landet, sto dette fradraget helt stille på 3.850 kroner mens de samtidig regulerte arbeidsgivers fradrag for kontingent. Det kan jo ikke være et sjokk for noen at fra en gjeng som også i sin regjeringserklæring anerkjent det uorganiserte arbeidslivet.

Heldigvis fikk dem gjennomslag for forslagene siden de ikke styrer å ikke har flertall. For regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte Sosialistisk Venstreparti, har doblet fradraget, til 7.700 kroner. Derfor er det billigere for deg å være organisert å ha den tryggheten i arbeidslivet det er med å tilhøre ei fagforening, som hjelper deg når behovet er der. Dem vedtok til og med i årets statsbudsjett å øke det til 8.000 kroner.

En av Norges største styrker er at vi har et organisert arbeidsliv med ansvarlige parter. Som er godt regulert med blant annet arbeidsmiljøloven, med et trepartssamarbeid mellom Arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Det er nettopp grunnlaget for den vekst og utvikling i Norge vi har hatt, og kommer til å ha framover.

Vi må styrke disse tingene, å ikke svekke dem. Norges konkurranse fordel ligger i evnen til raske omstillinger og ett teknologisk samfunn hvor maktfordelingen er jevnt mellom partene, sånn at kan forhandle seg til resultater. Akkurat nå lever i vi ei dyr tid som virkelig alle arbeidsfolk merker på egen lommebok. Da må vi jobbe for at organiserte skal slippe å velge mellom tryggheten av å være organisert og ha en forutsigbarhet framover, eller å betale for pålegg og strøm. Høyresida sin påståtte valgfrihet når de kutter i støtte, betyr i dette tilfellet mer makt til arbeidsgiverne når organisasjonsgraden og motvekta tipper i deres favør. For om det var usikkerhet om det betyr noe om hvem som styrer landet, så ville det altså vært dyrere for deg personlig under Erna og Co å være en del av det store felleskapet, det organisert arbeidslivet.

