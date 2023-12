Priser på varer er avgjørende for mange, når en skal handle. Samfunnsutviklingen gjør at flere og flere får utfordringer med å få endene å møtes.

Unødvendig i et samfunn som vårt, skulle en mene.

Har selv ikke vært så prisbevisst som ønskelig, men etter hvert ser en åpenbare forskjeller. Disse er nå så store at en ikke kan unngå å legge merke til dem. Vil her framføre et eksempel.

Mange av butikkene er i samme kjede og gruppe og bygd på samme lest, men forskjellene på priser er skremmende. Ta for eksempel Coop Extra og Coop Prix. Coop Extra ment for byer og tettbygde strøk, mens Coop Prix for distrikt og de som bor der.

Det uttrykker i alle fall Coop i sin omtale av sine butikker. Prissettingen er jo da ikke enhetenes skyld, men altså systemet som sådan.

Det gir også utslag i priser i disfavør av oss som ikke bor så sentralt.

I debatten om pris på matvarer debatteres det hele tiden om høye priser generelt, men aldri om prisforskjeller butikker i mellom, med bakgrunn i hvor de ligger hen.

Erfaring over en periode viser at for eksempel melkevarer, frukt, ost, bleier og en rekke andre varer er dyrest i Coop Prix satt opp mot Coop Ekstra. Sammenlikninger gjort fra de to butikkene av en gitt mengde nødvendige varer av samme slag over tid, viser en forskjell i pris på flere hundre kroner på en handlerunde.

Dette gir først og fremst en ekstra stor økonomisk belastning for blant annet barnefamilier.

Det fører også til NØDVENDIG handelslekkasje. Ja, nødvendig lekkasje, fordi det å handle borte blir billigere. Det er igjen med på å undergrave distriktsbutikkenes eksistens, som da må legge ned og som igjen går utover bosetting.

Når jeg tar opp denne tråden, er det et utslag av det som kommer fram i samtale med folk, og et ønske om at dette i større grad blir tatt under debatt. Prisforskjellene er reelle og i disfavør av distriktene.

Her er det nødvendig at kjedene går i seg selv, tar et oppgjør med dette, samtidig som staten iverksetter tiltak som virker i forhold til en mer lik og rettferdig pris.

Et prisregime som utøver så store forskjeller, er direkte distriktsfiendtlig.

