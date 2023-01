Politikere! Ta fremtidsretta valg og sats på barn, ungdom og helse

Det nærme sæ jul og viktige avgjørelser for Skjervøy Kommune. Tenk å kunne feire årets jul og gå inn i 2023 vel vitende om at våre politikere satser på anlegg som skaper fysisk aktivitet, opplevelser, tilhørighet og en helsefremmende livsstil for våre innbyggere.