Ifølge FNs definisjon er god helse en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og bidra til utvikling i samfunnet. Vi lever lengre og er heldige nok til å gjøre det i et av verdens beste land! Likevel har vi utfordringer med høyt sykefravær, stort trykk på legekontorene, frafall i skole/utdanning og økning i psykiske lidelser for å nevne noe. I forrige uke kom tallene som viser at Skjervøy og flere andre Nord-Troms kommuner er blant kommunene med det høyeste sykefraværet i fylket. Kvinner er overrepresentert i denne statistikken, og det største fraværet er i helse- og omsorgs-, og oppvekstsektoren. Tallene skaper et bilde av at yrker som sørger for ivaretakelse av- og å være der for andre sliter ekstra på oss. Kan vi unngå å bli syke av å ta vare på andre ved å ta bedre vare på oss selv?

Noen tilstander må- og skal ivaretas av helsevesenet, men en stor del av plagene som gjør at vi havner utenfor arbeidslivet kan møtes med enkle grep som vi kan utføre selv. De fem grepene som presenteres i denne kronikken, er enkle og passer for alle aldersgrupper, kjønn og mennesker med ulik bakgrunn. De er basert på “Five ways of wellbeing” som er utspringet for “Hverdagsglede” - et godt innarbeidet folkehelsetiltak i Norge og flere andre land. De anbefalte tiltak kan veldig gjerne gjøres forebyggende, men kan også hjelpe til å komme ut av en dårlig tilstand når vi først har havnet der. Da kan en til eksempel bruke sykemeldingsperioden til å komme i gang!

1. Vær oppmerksom.

Oppmerksomhetstrening bedrer immunforsvaret og gir økt glede. Det kan redusere stress og forebygge depresjon. Vi blir flinkere til å fokusere og får bedre livskvalitet om vi blir mer oppmerksomme på hva som skjer her og nå. Eksempel på hva du kan gjøre for å øve deg: legg merke til hva du tenker og føler her og nå. Øv deg på å gjøre det når du bedriver en aktivitet, går en tur eller er sammen med andre.

2. Vær aktiv.

Regelmessig fysisk aktivitet gir økt livskvalitet for alle, uansett alder. Trening utløser endorfiner som øker velvære og reduserer stress. Trening gir bedre hukommelse, læring, søvn og færre psykiske plager. Fysisk aktivitet kan gi økt mestring, vitalitet og overskudd. Fysisk aktivitet får tankene dine over på et mer positivt spor. Eksempel på hva du kan gjøre: Gå en tur i nærområdet. Vi har fantastisk natur rundt oss! Du kan også ta noen øvelser på stuegulvet for å strekke og bevege hele kroppen.

3. Fortsett å lære.

Livslang læring gir økt livskvalitet og motstandskraft. Læring endrer hjernen ved at det dannes nye koblinger hver gang du lærer noe nytt. Nye spor i hjernen gjør at du kan bryte vaner og mønstre. Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv. Eksempel på hva du kan gjøre: meld deg på et kurs, ta opp en hobby, prøv en ny oppskrift, reparer noe som er ødelagt.

4. Knytt bånd.

Sosiale relasjoner er bra for din psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Dette virker å være tilfelle for mennesker i alle aldre. Relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi deg bedre helse. Eksempler på hvordan du ivaretar relasjoner: ta vare på flokken din! Hold kontakt med familie og venner, bruk telefon og sosiale medier om nødvendig. Meld deg inn i lag/forening eller bidra i frivillig arbeid.

5. Gi.

Livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære. Når vi flytter oppmerksomheten bort fra oss selv kan det redusere negative tanker og stress. Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd. Bidra med tiden og engasjementet ditt. Ta del i en felles oppgave, eller bli med i en gruppe. Glem heller ikke å gi til deg selv!

Disse fem tiltakene krever ikke noen eller noe annet enn deg selv og du kan starte når som helst, allerede i dag! De har heller ingen negative bivirkninger, snarere tvert imot. Jeg håper du vil teste ut fem grep for hverdagsglede for å ta vare på deg selv, uansett hvor du står i dag. Om du er frisk som en fisk, i fare for å falle utenfor skole eller arbeidsliv, eller kanskje sykemeldt. For det er noe i uttrykket “If you don’t make time for your wellness now, you will be forced to make time for illness later” (Joyce Sunada).

