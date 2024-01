Fra jeg ble nyvalgt ordfører i oktober 2023, har det vært en krevende, men lærerik tid.

Etter vel to uker som ordfører, oppsto det forurensing i drikkevannskilden i forbindelse med kraftverkutbygging i Gjerdelva. Omtrent halve kommunen ble berørt av dette, deriblant Lyngstunet helse- og omsorgssenter, barnehage, skole, næringslivet og ikke minst befolkningen. Dette pågikk over en uke, der Lyngen kommune og de frivillige gjorde en fenomenal jobb ved å bistå i levering av vann.

Som tidligere bonde, har det nå blitt en helt ny hverdag. Overgangen fra en arbeidshverdag som man styrer selv, til å forholde seg til timeplan, møter og mange mennesker, har vært stor. Heldigvis har jeg hatt dyktige folk rundt til å rådføre meg med, både i administrasjonen og andre politikere med mye erfaring.

Høsten har også vært preget av den krevende legesaken, som har tatt mye tid og energi.

Høy lånegjeld og økende renter har påvirket årets budsjett. Til tross for dette, har vi klart å opprettholde gode tilbud til kommunens befolkning. Ikke minst er jeg stolt over at nye omsorgsboliger er vedtatt, og planlagt ferdigstilt høsten 2026.

I Lyngen er det store utfordringer tilknyttet boligmangel, som bidrar til å stoppe noe av utviklingen i kommunen. Dette er vi nødt til å se nærmere på.

Det er mye krig og elendighet i verden, men i Norge er vi heldige som ikke opplever dette. Vi bør dermed føle oss pliktige til å bidra med det vi kan. I 2023 tok kommunen imot 58 flyktninger. I 2024 er det vedtatt å ta imot inntil 65 nye, så fremt at man finner boplass til dem.

2024 kommer til å bli et spennende år, der vi skal jobbe med mange prosjekter i kommunen. Jeg ser frem til fortsettelsen i mitt verv som ordfører, og takker for tilliten. Jeg skal gjøre mitt beste for alle innbyggere i hele Lyngen.

Ønsker alle et velsignet og godt nytt år!

