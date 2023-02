Jeg tror at predikanten Læstadius ville vært sorgtung i opplevelsen av dagens predikanter

Når vi kjenner til denne historien er det i sammenheng med debatten om kvinnelige prester et sterkt bakteppe å vite at læstadianismens far ble åndelig vekket av en kvinne, skriver Hallgeir Naimak i dette debattinnlegget.