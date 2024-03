Jeg vet jo selvfølgelig at vi nå er i 2024, - men så er det alle de forferdelige og merkelige sakene som møter oss i nyhetsbildet hver eneste dag.

Det er krig, flere kriger, det er drap, mange og uforståelige drap, det er overgrep, det er mange fryktelige overgrep og mange av aller verste sort.

Er vi, menneskeheten, ikke kommet lenger i utviklingen? Har vi ikke opplevd nok elendighet opp gjennom historien? Og har vi ikke lært det skapte grann?

Hvor mange bøker skal bli skrevet og hvor mye forskning skal til før vi forstår og tar til oss tidligere tiders feil og umenneskelige oppførsel?

Krig gagner ingen, krig medfører bare smerte, tap, sorg, ødeleggelser og elendighet. Det er mange som mister sitt, sine og også seg selv i krig, og som sitter igjen med et fortapt liv. Et liv som aldri blir det samme igjen.

Hva er det som får folk til å drepe? Noen dreper i affekt, i blindt raseri eller sjalusi. Noen planlegger drap, ofte drap på bestilling. Noen drap blir begått av psykisk ustabile personer, som har vrangforestillinger, som blir psykotiske og er utilregnelige. Affekt, planlagte drap og psykiske lidelser, seksualdrap og drap som blir begått i selvforsvar, er bare noen av utallige veier til drap. Krig og drap er altoverskyggende og bare tragisk.

Krig og drap er også overgrep. Overgrep på uskyldige og forsvarsløse som fører til lemlestelse og ødelagte liv. Overgrep skjer også i ulike former, - med vold, både fysisk, seksuelt og psykisk. Vold og overgrep kan gi store og umenneskelige skader på både kort og lang sikt.

Makt, maktmisbruk, hat, hatske ytringer, ødelagte sjelsliv og personlighetsforstyrrelser av større og mindre grad tror jeg er utløsende faktorer for mange av de nyheter som ruller inn over oss daglig. Dessverre er det på toppen mange verdensledere der alle disse faktorene er til stede og har tatt fullstendig overhånd. Og det har ført til mye av den elendigheten vi står i, og som vi må ta inn over oss.

Og vi kan kjenne igjen noe av dette fra vår egen verden, da i mindre skala, men mye av det som skjer nært oss kan uansett være like ødeleggende for enkeltmennesker rundt oss.

Den store militærøvelsen Nordic Response som foregår i våre områder nå i disse dager, har gjort at trusselen om krig plutselig er blitt mer reell. Den er også en direkte årsak til at dette innlegget skrives. Unge soldater øver seg på det som kanskje kan skje. Det er fint at øvelsen er satt i stand, men det ligger også en uro i det at militært personell og utstyr i store mengder er utplassert nærmere grensa mot øst.

Vi mennesker er utstyrt med så mye godt og utviklende.

Vi har fått et hode som kan tenke rasjonelt, og en fornuft og et hjerte som omdanne de rasjonelle tankene til gode for andre og også oss selv. Det gjelder bare at vi bruker dette på rett måte. Jeg tenker av og til på det som betegnes som de 7 dødssynder, - hovmod, gjerrighet, utukt, misunnelse, fråtseri, vrede og latskap. Alle med negativt fortegn. Og med fare for å bli litt for «bibelsk» i mine betraktninger, så tar jeg inn motstykket, - de 7 dyder, - ydmykhet, veldedighet, kyskhet, godhet, måtehold, tålmodighet og flittighet, - disse med positivt fortegn.

Alt det her har vi i oss, både av det ene og det andre, så her må vi balansere. Hadde bare menneskeheten brukt mer av de syv dyder, så tror jeg mye hadde vært mye bedre. Og verden hadde blitt et bedre sted for oss alle sammen.

Så valget er også ditt. Hver og en av oss har lov til og har en plikt til å si fra at nå må vi snu, nå må vi tenke oss om slik at vi gagner i stedet for å skade. Din måte å være på vil påvirke uansett hvordan du snur og vender på det. Det er ikke sagt at det blir lett, men prøv, så får du selv avgjøre. Å gi opp er i alle fall ikke et lett valg.

Vi må nå vise at utvikling har skjedd, - vi er faktisk i 2024!

