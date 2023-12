Interessant utvikling i Arbeiderpartiet i henhold til forrige mandags Nordlys. Nå ser det ut til at de nye nestlederne i Arbeiderpartiet har funnet oppskriften på hvordan de skal få endret oppslutning om partiet. De skjønner at de må satse på enkeltindividet/privat initiativ, dersom det skal bli vekst i samfunnet. Verdiene må skapes før de fordeles.

Problemene med denne nye erkjennelsen er at den ikke deles av alliansen på venstresiden. Her er det opplest og vedtatt at det er staten som skal være motor i alt som skjer. De som har blitt rik på grunn av nytenking/nyskaping skal jages ut av landet.

Ja det er friske innspill og det blir interessant å se hvilke områder de tenker at en skal slippe til privat initiativ. Skal private få lov til å drive barnehager, helseinstitusjoner, skoler og andre lignende samfunnsaktiviteter. Ja vi går spennende tider i møte.

Det ser ut til at min påstand om at Arbeiderpartiet og Høyre er de som er mest like når det gjelder de store sakene. Det som har vært den store forskjellen hittil er nettopp det som Vestre tar opp. Det er hvordan en omtaler de som bygger bedrifter, investerer penger og skaper arbeidsplasser? Fortjener ikke de respekt? Det blir interessant å se hva samarbeidspartiene på venstresiden sier til dette.

Jeg håper at politikerne ikke går ned i de tradisjonelle skyttergravene men tenker nøye over dette friske innspillet. Da kan vi alle samarbeide til beste for landet.

