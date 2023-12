I Framtid i nord 12. desember kritiseres kommunestyret i Kåfjord for å gå mot videre utredning av felles ungdomsskole. Kritikken kommer både i et oppslag etter kommunestyremøtet og i et leserinnlegg av Mattis Bårnes. Jeg mener kritikerne overser viktige fakta i saken.

En utredning fra Telemarksforskning gikk gjennom alternativene for ny ungdomsskole. Det var ny skole i Birtavarre, sammenslått ungdomsskole i Olderdalen eller i Manndalen. Kort fortalt er problemet med en ny skole i Birtavarre at dersom det skal være kun en ungdomsskole, blir skolen for liten. En ny skole må bygges for 5.-10. klasse eller 1.-10. klasse for å få nok elever og lønnsomhet. Jeg tror knapt det er noen i Kåfjord som vil ha en felles 1.-10 skole. De fleste synes nok også at barn i 5.-7. klasse blir for unge til å busse 8-10 mil hver dag.

Utredningen presenterte videre at det ikke foreligger forskning som entydig viser fordeler med verken større eller mindre skoler sosialt, faglig eller pedagogisk. Valget sto da mellom å beholde dagens ungdomsskoler eller en felles ungdomsskole i Olderdalen eller i Manndalen. Telemarksforskning gikk inn for alternativet med felles ungdomsskole i Olderdalen. Begrunnelsen er i hovedsak todelt. Det ene er at skolen i Olderdalen har flere tilbud i nærheten som bl.a. svømmehall, idrettshall, bibliotek og kulturskole. Utredningen lot være å nevne at bibliotek og kulturskole også finnes i Manndalen. Museum og samisk språksenter i Manndalen ble heller ikke nevnt. Fra mitt ståsted avgjør dermed ikke andre offentlige tilbud i nærheten saken i den ene eller den andre retning. Heller ikke svømmebasseng. Om felles skole legges i Manndalen er det økonomi nok til svømmeskyss, ettersom det alternativet var beregnet til å bli en million billigere enn i Olderdalen.

Et annet viktig argument fra Telemarksforskning er fremtidig elevtall. Framskrivninger fram mot 2050 viser at det blir færre elever i Manndalen enn i Olderdalen. Dette er jo ikke fakta, men kanskje den beste statistiske spådommen man har. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål ved tallene. For eksempel sier tallene at det blir ti færre elever på barneskolen i Manndalen allerede i 2025. Tall fra dagens barnekull viser imidlertid kun ett barn mindre. Antar man at så mange kommer til å flytte i løpet av to år? For ungdomsskolen i Olderdalen sier framskrivingen at det blir flere elever i 2025, men ut fra dagens elevtall, ser det ut til å bli færre. Jeg synes fremskrivningene virker rare. Min antakelse er videre at dersom disse grunnleggende tallene i 2025 er feil, vil hele framskrivingen bli feil. Jeg stilte spørsmål om dette til Telemarksforskning i kommunestyret, men fikk ikke noe klart svar.

Ellers er argumentet om å lytte til ungdommen mye brukt. Det stemmer at ungdomsrådet i 2022 tok til orde for å utrede en felles ungdomsskole. Jeg tenker den positive holdningen var knyttet til muligheten for en ny felles skole i Birtavarre. I en spørreundersøkelse blant elevene i Olderdalen i høst, kunne cirka halvparten tenke seg en ungdomsskole i Birtavarre og andre halvparten i Olderdalen. Alternativet Manndalen ble ikke foretrukket av noen. Elevrådet i Manndalen uttalte tilsvarende at de kunne tenke seg en felles ungdomsskole i Manndalen. Noen kunne evt. tenke seg en felles skole i Birtavarre, men ingen i Olderdalen. Argumentet om å lytte til ungdommen er ikke bare enkelt. Det er vel i så fall det kommunestyret nå har gjort.

Ønsket om å fortsette å utrede en felles skole er muligens begrunnet med økonomi? Ved å slå sammen skolene sier utredningen at man vil kunne spare to eller tre millioner per år. Men den sier også at man ved full effektivisering uten å slå sammen skoler, kan spare opp til fem millioner per år. Økonomi er med andre ord ikke et åpenbart argument for sammenslåing.

MDG og et flertall av kommunestyret har valgt å satse på to ungdomsskoler slik at skolene beholdes i nærmiljøet for flest mulig. I det videre arbeidet vil vi jobbe for flere møteplasser for de unge, for kvalitet, for bedre faglig innhold og mer samarbeid mellom skolene. Det hører også med til historien at MDG som eneste parti ikke lovet en felles ungdomsskole før valget. Vi ville avvente utredningen før vi tok et valg og det har vi gjort.

