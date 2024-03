Lyngen Pensjonistparti er et blokkuavhengig parti som jobber for at de som sjelden blir sett eller hørt har en stemme inn i den kommunale forvaltningen. Lyngen PP har som sin viktigste oppgave å arbeide for trygge og gode levekår og en verdig og positiv livssituasjon for alle.

Torsdag 7. mars hadde Fredrik Solvang i Debatten på NRK invitert til debatt om Statskrafts utdeling av bonuser. Et helhetlig statseid selskap som BURDE ha hovedfokus på å forvalte norske naturressurser på en best mulig måte til en lavest mulig pris til norske husstander og bedrifter.

Statskraft var i Debatten for et år siden og da lovte Næringsministeren at man skulle rydde opp slik at utbetaling av bonuser og skyhøye lederlønninger skulle komme ned på et akseptabelt nivå.

I forkant av Debatten hadde Hanne Svensen fra Bergen sendt Fredrik Solvang et brev, etter at hun hadde fått opplysninger om at ryddeaksjonen som ble lovet året før i Debatten kun synes å være et spill for galleriet. Dette tok Solvang til etterretning og han innkalte til Debatten direktør i Statskraft, Christian Rynning Tønnesen, Statssekretæren i Næringsdepartementet fra AP og Hanne Svensen med flere.

Tønnesen prøvde å forsvare det lille som var gjort på et år, som at bonusene til spekulantene (traderne) i Düsseldorf i Tyskland BARE utgjorde 450 millioner kroner i 2023 (fordelt på omtrent 150 personer) og at han sjøl hadde fått 1,2 millioner i bonus på toppen av ei årslønn på over 7 millioner kroner, mens spekulantene kunne fordele en bonus på 900 millioner mellom seg i 2022.

Statssekretæren støttet delvis opp det direktøren påstod. Solvang prøvde å få vite hva, hvem og hvor mye, men det ble besvart med at dette ikke kunne offentligjøres pga den internasjonale konkurransen på strøm, og at spekulantene hadde så god kompetanse at de måtte ha lønnsnivået pluss bonuser på over 2 millioner i året.

Hanne Svensen mente at dette systemet lignet på et system som var kjent fra tiden med adel i Norge, MEN det ble avskaffet for over 200 år.

Representantene fra LO, Rødt og SV var klar i sin tale om at dette var totalt uakseptabelt og at dette må flertallet på Stortinget rydde opp i snarest. Men er det dette dagens regjering ønsker?

Strømstøtten i 2023 var BARE 10 prosent av det som ble delt ut i bonus, i en tid med dyrtid i Norge med høye strømpriser, høye renter og dyrere mat og drivstoff. Statskrafts utenlandske spekulanter har vært med på å skaffet staten inntekter på 17 milliarder i løpet av de to siste årene, samtidig som landets innbyggere har slitt med skyhøye strømregninger, spesielt i enkelte deler av landet, og bedrifter har måttet legge ned som følge av dyr strøm. Og har så landets næringsliv og innbyggere generelt nytt godt av disse ekstra inntektene landet vårt har fått inn?

Flertallet i Stortinget har nettopp vedtatt en Pensjonsreform som medfører at vi må stå lenger i jobb og at pensjonen til sliterne er under fattigdomsgrensa. Man har heller ikke råd til å regulere dagens minstepensjonen til et nivå som rekker opp til EUs definerte fattigdomsgrense for Norge.

Dette kan ikke fortsette. Lyngen Pensjonistparti vil sende resolusjoner til sentrale politikere på Stortinget og i regjering om at dette må ryddes opp i NÅ.

De fleste skjønner at våre sentrale politikere kan rydde opp i og få slutt på denne galskapen, men er de villige til det?

