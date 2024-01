Du må ikke sove!

Våre matprodusenter ber om at den norske befolkninga og norske politikere vil endre sitt syn på viktigheten av god beredskap på alle felt. Sikkerhet for at vår befolkning har trygg og rein mat 365 dager i året, er ikke lenger en selvfølgelighet.

Vi lever i en ustabil og uforutsigbar verden der alt er i spill.

Det er krig i Europa og i midt Østen er det en brann som kan utvikle seg til en verdens omspennende krig. I USA er det valg av ny president i november og Donald Trump kan bli USAs neste president, og da blir hele verdens bildet endret til det verre.

Det vi nå ser, og som vi også vet, er at vi har en meget svak beredskap og stor sårbarhet når vi møter uforutsette hendelser, noe som kan få enorme konsekvenser for land og folk.

Vi må få en mye sterkere fokus på selvforsyning av mat i framtida. Vi er i dag helt avhengig av en enorm import av varer og tjenester.

Matproduksjonen sentraliseres fra jord til bord. Distriktslandbruket forvitres. Melkebruk legges ned og produksjon av norsk kjøtt reduseres dag for dag.

TINE har for lite melk og må importere «melk» for å dekke det innenlandske behovet for melkeprodukter

Vi har alt for lenge lent oss på internasjonal frihandel, men med dagens ustabile verden så er det som «å pisse i buksa». Det er varmt med det samme, men så blir det det mye kaldere enn det var.

Arnulf Øverland skrev et dikt rett før den tyske innovasjonen av Norge i april 1940.

Du må ikke sove

«Jeg våknet en natt av en underlig drøm

det var som en stemme talte til meg

fjern som en underjordisk strøm –

og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg?

Du må ikke sove! Du må ikke sove.

Du må ikke tro at du bare har drømt.

I går ble jeg dømt osv.»

