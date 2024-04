Turister fra hele verden kommer til Lyngen 364 dager i året. De opplever noe unikt - sommer som vinter.

Om sommeren vandrer de i Lyngentrappa, til Blåisvannet og langs merkede stier til Lyngstuva i nord til Lyngsdalen i sør. De vandrer også blant annet til Nesset ved Styrmannstø, til Barheia, Rottenvikfossen.

Det kommer også mange fiskeinteresserte som fisker i Pollen og i Lyngen og Ullsfjorden. I tillegg kommer grupper av fisketurister til Koppangen, Svensby, Lenangsøra og Nord Lenangen i hele sommerhalvåret.

Om høsten kommer turister fra Østen og opplever Nordlyset og i desember kommer vinterturistene for å kjøre hundespann, scooter eller gå på truger. I februar og resten av vinteren er det skiturister fra hele Europa i Lyngsalpan.

Det vi opplever er at det kommer flere og flere turister for hvert år.

Hvordan skal vi ta imot de som kommer og hva har vi å tilby dem i tillegg til natur, fjord og alper?

De som kommer har god økonomi og ønsker kvalitet på boforhold, mat og drikke. De ønsker historiefortelling, lokal kultur historie, lokal mat og mye mer.

Artikkelforfatter Ole-Anton Teigen. Foto: Marius Hoe

Lyngen kommunes ledelse må gripe tak i dette og lage en strategi for dette, slik at turistene føler seg velkommen og reiser hjem med en god opplevelse. Dersom vi lykkes med det, er det markedsføring som er verdt millioner av kroner.

Lyngenløftet – et heleid kommunalt selskap – har gjort mye for oss som bor i Lyngen og for de som besøker kommunen. Uten Lyngenløftet hadde alt «stått i stampe» og lite eller ingenting av positiv utvikling hadde skjedd i Lyngen.

Vi kan nevne alt som er gjort i Sør Lenangsbotn, realisert Lyngentrappa, parkeringsplasser og avfallssortering flere steder i kommunen. De har stått i spissen for oppgradering av kommunesenteret Lyngseidet med blant annet Kirkeparken og dammen. De har fått laget Lyngen-benken, som er plassert rundt i hele kommunen og Lyngen-skiltet ved fergekaia på Lyngseidet.

Lyngenløftet har mange planer for videre satsing. Her kan nevnes Fjellfinnbakken kultursenter, videreutvikling av Sør Lenangsbotn med et signalbygg, havnepromenade på Lyngseidet med mer.

Hva er de største hindringene for videre positiv utvikling i Lyngen?

Etter mitt syn er det en infrastruktur som er nedslitt og ikke holder dagens standard.

Jeg tenker på de kommunale og fylkeskommunale veiene og for lite elektrisk kraft for nye etableringer. I tillegg så må Nordområdevegen realiseres snarest.

Fergesambandet over Ullsfjorden fungerer ikke ved vind fra nord på grunn av trangt innløp ved Breivikeidet fergekai og ei ferge som ikke har motorkraft nok. Ved innstilt ferge i vinter medførte et tap på flere hundre tusen kroner for reiselivsbedriftene i Lyngen.

Flere overnattings steder av topp kvalitet. Det betyr et eller to kvalitetshotell med alle fasiliteter. Det ville medføre at flere hus i Lyngen ble fristilt til langtidsleie til arbeidssøkende og andre som ønsker å arbeide og bo i Lyngen. Ved realisering av hotell i Lyngen vil man få et spisested/restaurant som kan tilby lokal mat og drikke av ypperste kvalitet

Vi har reiselivsanlegg som serverer mat til sine gjester, men mange turister bor i leiligheter som ikke tilbyr mat. De fleste av disse benytter det vi har per dato, noe som er kjempebra. Et kvalitets hotell av topp standard hadde løst mye av det vi har for lite av i Lyngen per dato.

Lyngen Pensjonistparti vil være positiv til realistiske og framtidsretta planer for en positiv utvikling av Lyngen som en reiselivskommune.

Det er av stor betydning at Lyngenløftet får økonomiske rammer slik at de i samarbeid med Formannskapet og personer som kan bidra med framtidsretta planlegging, for ei positiv og bærekraftig reiselivsutvikling i Lyngen.

Lykkes vi, betyr det mange nye arbeidsplasser innen det brede reiselivs segmentet – alt fra overnatting, bespisning, historie og kulturopplevelser og opplevelser fra fjord til Lyngsalpans topper.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no