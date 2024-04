Vi vet at for å kunne nyttiggjøre oss av det store potensialet som er i Kvænangen for bosetning og næringsliv, så er vi avhengig av at noen bor i Seglvik hvor turister kommer for å oppleve natur og dyreliv på havet. Det må bo folk på Spildra hvor det produseres boknafisk og hvor sauene skal mates, på Nordstraumen må det bo noen som kan gjøre nytte av jordbruksarealene vi behøver for å få melk og pålegg til frokosten og på Sørstraumen må det være mennesker for å drifte butikken som er viktig for fastboende og reisende. For at vi lokalt skal kunne få økt merverdi av fiskeriene i fjorden må vi i sentrumsplanen i Burfjord sikre småbåthavn og tilbud for fiskerne. For at laksefisket i Kvænangselva skal gi lokale ringvirkninger så må noen bo ved elva som desinfiserer fiskeutstyr og tilbyr overnatting for fastboende og tilreisende.

For å styrke næringslivet så må vi gjøre det enklere å bo i levende bygder i hele Kvænangen. Dette er ikke gjort over natta, men hvert enkelt vedtak vi gjør i Kommunestyret må gå i retning av å støtte opp om bosetning og næringsliv, bedre infrastruktur og flytte kommunale tjenester nærmere folk. Dette bringer oss stegvis i riktig retning og gir et viktig signal til innbyggerne om at vi skal inn i - en ny tid i Kvænangen! - en tid hvor vi revitaliserer, styrker og bygger opp kommunen, ikke bygger ned. For vi må ha med oss innbyggerne for å lykkes, og vi opplever at folk har økt optimisme, fremtidstro og hjelper oss i riktig retning. Det gjør det artig å drive med politikk!

På Alteidet, i Kjækan og i Badderen kommer det nye innbyggere til for å bosette seg, stifte familie, jobbe og starte næringsvirksomhet. I Seglvik, på Spildra og i ytre deler av kommunen viser de sin handlekraft samt stor vilje til å satse på opplevelsesturisme, fiske og videreforedling. Dette overrasker ikke oss, og bør ikke overraske noen, da vi i Kvænangen har en unik kompetanse om disse ressursene og befinner oss i den mest spektakulære og ressursrike delen av landet og verden.

Vi bor i en av de billigste kommunene i fylket og landet, vi kan tilby nedskriving av studiegjeld, fritak for arbeidsgiveravgift, ingen boligskatt og lavere personskatt. Dette gir oss fortrinn i dyrtiden vi er inne i, hvor særlig mange unge sliter med å få endene til å møtes i pressområder, og de søker - en ny tid i Kvænangen. De har trua på det gode liv i Kvænangen, det har vi også.

Alt dette er forhold som gjør at vi har vedtatt at det skal opprettes permanent skole og barnehagetilbud sør for Baddereidet med oppstart innen høsten 2025. Det skal sikre elever kortere reisevei til et godt skoletilbud som bygger samhold og identitet, dette skal bidra til mer fritid og lette hverdagen for familier. Vi vil underveis gjøre en helhetlig vurdering av skole- og barnehagestruktur i hele kommunen som er tilpasset ønsket samfunnsutvikling i Kvænangen.

Det er derfor vi har hatt- og skal ha flere møter med Fylkeskommunen for å få et bedre båttilbud i ytre Kvænangen og samtidig få løftet standarden på fylkesveiene.

Det er disse forholdene som bidrar til at vi ved siste formannskapsmøte dro på befaring for å besøke beboerne i kommunens omsorgsboliger. Vi vil sørge for en helhetlig boligpolitikk som sikrer at dagens kommunale boliger oppnår en levestandard beboerne kan være fornøyde med, vi vil ha en boligstruktur som ivaretar hensynet til familier og til en bosetning i hele kommunen for unge, eldre, eksisterende og nye innbyggere - samt våre innbyggere som behøver tilrettelagte boliger og tilbud.

Det er derfor vi 17. og 18. april skal ha folkemøter i henholdsvis Badderen og Burfjord for å få medvirkningen vi behøver i planarbeide for industri og bosetning.

